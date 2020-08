Kylie Jenner abusa da sensualidade ao exibir novo visual no Instagram

Kylie Jenner está mais linda que nunca! Em uma foto postada por Ariel Tejada no Instagram, Kylie exibe um novo corte de cabelo. Amamos!

O clique foi postado pelo maquiador nesta quinta-feira, 6, e ainda mostra a musa de Keeping Up With the Kardashians seduzindo enquanto exibe um decote com seu macacão branco e make poderosa.

"Quase XXIII", legendou Ariel, referindo-se ao número 23, idade que a estrela está prestes a completar, mais precisamente, 10 de agosto.

Não há como saber se a mamãe de Stormi Webster vai aderir ao novo visual, feito por Jesus Guerrero, já que ela tem optado por longos fios nos últimos dias.