Felipe Prior não é indiciado por estupros após conclusão de inquérito

Felipe Prior não foi indiciado pelas denúncias de três mulheres que o acusaram de dois estupros e tentativa de estupro. O inquérito policial envolvendo Prior foi concluído na terça-feira, 4, pela 1ª Delegacia de Defesa da Mulher de São Paulo.

Em abril deste ano, o ex-participante do BBB 20 foi acusado de cometer crimes sexuais contra três vítimas, mais precisamente em 2014, 2016 e 2018.

De acordo com o G1, o inquérito voltou para a DDM, a pedido do Ministério Público, no dia 10 de julho, para novas diligências. Uma nova testemunha foi ouvida, no entanto, o inquérito foi novamente concluído e encaminhado para o MP, que pode agora arquivar ou não a investigação dos casos.

"A verdade sempre vai prevalecer", comemorou Edmir Prior, pai de Felipe, ao veículo.