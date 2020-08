Taylor Zakhar Perez, de A Barraca do Beijo 2, fala dos rumores de romance com Joey King

"Honestamente, eu poderia escrever sobre essa mulher o dia todo. Ela é razão pela qual eu entrei para a família BB2, ela me recebeu de braços abertos e com amor, me apoiou, me fez rir (como fazer xixi nas calças e rir até checar a minha cueca), ela me inspirou a ser um ator melhor, compartilhou a sua família comigo. Grato por você sempre", escreveu ele.