Megan Fox se declara ao postar foto sem camisa de Machine Gun Kelly

Megan Fox está cada dia mais apaixonada por Machine Gun Kelly!

A atriz de Transformers usou o Instagram nesta quarta-feira, 5 de agosto, para compartihar uma nova selfie com o rapper, que se chama Colton Baker. "Lindo de doer... Meu coração é seu", disse a estrela de 34 anos ao compartilhar a foto. No clique, Megan está de biquíni, ao lado de gun Kelly, que está sem camisa.

A foto foi publicada semanas depois dos dois assumirem a relação oficialmente nas redes sociais. No dia 28 de juho, o astro de 30 anos publicou uma foto abraçada com Fox, dizendo: "Esperei a eternidade para te encontrar de novo...". Os dois foram vistos juntos em público pela primeira vez no meio de junho, um mês após a separação de Fox com Brian Austin Green ser revelada.

Green, que tem três filhos com Fox, parece ter respondido o post de Megan. Ele publicou uma foto de seus filhos com a atriz, além de seu outro filho, Kassius. "Lindos de doer... Meu coração é de vocês", também disse ele na legenda.

Em um episódio recente do podcast Give Them Lala... With Randall, Fox e Kelly falaram sobre a química imediata que eles sentiram no set de Midnight in the Switchgrass. "Nossos trailers estavam próximos, então eu só esperava do lado de fora do meu todos os dias para tentar fazer contato visual", revelou ele. "Ela tem os solhos mais lindos que eu já vi".