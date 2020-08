Gabi Brandt sobre supostas traições de Saulo: "Internet me deixou mal"

Gabi Brandt abriu o jogo sobre a sua relação com as redes sociais. Em live de perguntas e respostas com os fãs, Gabi revelou que pensou em parar de trabalhar durante a exposição de seu casamento com Saulo Poncio.

Questionada por uma seguidora se já cogitou não trabalhar mais com Internet, só com empresas, a influenciadora fez um desabafo, especialmente durante a época das diversas supostas traições do atual marido.

"Eu fiquei bem mal, a Internet me deixou bem mal, tanto que eu dei uma sumida, por uns meses, fiquei sem postar", disse a futura mamãe de dois.

"Aí eu pensei sim. Mas a gente tem que entender que, às vezes, trabalhar ou não com a Internet. Eu tenho um chamado e eu creio nisso".