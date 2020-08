Sammy Lee revela em vídeo que Pyong não toma banho "há uma semana"

Recentemente, o youtuber também fez um tour pela nova mansão dele e de Sammy. O local tem cinco quartos, piscina com raia, sala de TV, espaço zen, vários banheiros, churrasqueira, uma sala de estar enorme e um jardim cheio de árvores.

"O primeiro lugar que eu morei sozinho, sem saber como eu ia pagar as contas, era do tamanho desse escritório. O banheiro era bem menor que isso e a cozinha já era do lado da cama. Era um flat que era uma coisa só", disse ele.