Ellen Pompeo abre o jogo e diz por que nunca deixou Grey’s Anatomy

"Estou dizendo para mim mesma: ‘Bem, espere um segundo. Este é o meu rosto'", disse a atriz. "Agora, sim, outras pessoas criaram o show, Shonda Rhimes criou o show e não estaríamos em lugar nenhum sem isso, e o estúdio fez o show e o colocou no ar. Não estou dizendo que as pessoas não merecem o que elas têm – só estou dizendo: ‘Por que todas essas pessoas ganham centenas de milhões de dólares com isso, e eu que coloco meu rosto não fico rica com isso?'".

Ela ainda refletiu sobre o poder lucrativo de Grey's Anatomy além das telinhas. "Não fazia muito sentido eu me afastar porque sabia que era um programa para downloads. Eu conhecia os números de streaming, então fazia sentido que eu também quisesse um pedaço dessa torta. Não vou apenas dar uma mordida, ir embora e deixar todo mundo continuar lucrando por anos".