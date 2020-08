Recomendado para você : Padre Fábio de Melo faz sua primeira tatuagem e leva web à loucura

Padre Fábio de Melo se tornou um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira, 5, nas redes sociais. O motivo? Fábio de Melo, que foi um dos famosos que apreciou o BBB 20, fez a sua primeira tatuagem!

Na publicação do Instagram, o padre mostrou o desenho de uma pequena abelha e explicou o seu significado.

"Ela tem apenas 2 cm", iniciou ele na legenda. "Obra de arte criada e executada pelo meu amigo @fernandoshimizu. Dei a ela o nome de Ana, o mesmo de minha mãe. Tudo começou com uma abelha que ficava pousando em mim, durante as lives das missas dominicais. Uma minha, outra na @zizafernandes. Quem vem acompanhando já me ouviu falando sobre elas".

"Será meu sinal. De um tempo difícil, mas também bonito. De reclusão, de vida interior, de buscas e realizações silenciosas. O poeta tem razão: ‘abelha fazendo mel vale o tempo que não voou...'".