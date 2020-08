Filho de Kourtney Kardashian raspa a cabeça e ela reage da melhor forma

Kourtney Kardashian deixou seus seguidores impressionados no Instagram! O motivo? Na terça-feira, 4, Kourtney compartilhou uma foto do novo corte de cabelo de Reign Disick. OMG!

No clique, o filho dela com Scott Disick aparece em uma gramado, passando a mão na cabeça raspada e olhando atentamente para a câmera. Na legenda, a estrela de Keeping Up With the Kardashians brincou: "Eu não estou bem".

Como os fãs bem sabem, o caçula da musa cresceu, ao longo de seus cinco anos, com lindas madeixas longas, o que explica a reação da mamãe. Outras estrelas também reagiram ao novo corte do pequeno.

"Ele parece tãããão maravilhoso", escreveu Kim Kardashian. "Ai meu Deeeeus, o mais fofo", mandou Hailey Bieber. "Bebê anjo", disse Kacey Musgraves.

"Eu estou abalado, mas também VIVENDO pelo novo visual", escreveu o amigo da família, Simon Huck; que obteve uma resposta de Kourt: "Eu amo isso".

Quando uma internauta perguntou se ela guardou uma madeixa do filho, a musa revelou: "Vai ficar comigo para sempre".