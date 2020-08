A vida de Meghan Markle após a renúncia da Família Real

Durante a Cúpula de Liderança para Meninas 2020, Meghan também fez seu primeiro grande discurso fora da família para as "jovens garotas que estão mudando o mundo" e arrancou elogios online.

"Essa é uma humanidade que desesperadamente precisa de vocês. Para pressionar, nos pressionar, com força, em uma direção mais inclusiva, mais justa e mais empática", disse ela. Para não somente debater, mas estar à frente do debate—sobre justiça racial, gênero, mudanças climáticas, saúde mental e bem-estar, envolvimento cívico, serviço público e muito mais. Acredito que estamos perto da transformação. Podemos acelerar o ritmo da mudança e não precisamos ter que nos contentar com a atual velocidade do progresso", disse ela.

E como se não bastasse, Meghan e Harry também apoiaram a campanha Stop Hate For Profit, que pede o boicote do Facebook. A campanha surgiu após a equipe da rede social deixar vários usuários chocados ao permitir posts de ódio nela.