Conheça Miranda Luz, participante de Born to Fashion

Nome: Miranda Luz

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 21 anos

Instagram: @badgalmiranda

Miranda Luz é uma jovem desenvolvedora de moda contemporânea, atuante em diversas áreas do mercado nacional. Foi a primeira pessoa trans a assinar styling dentro da estrutura SPFW, numa busca de maior inclusão e ressignificar o lugar de pessoas trans dentro do mercado de moda. Miranda também cruzou as passarelas do SPFW como modelo.

Além de produzir editoriais como diretora criativa e executiva, atualmente desenvolve pesquisas relacionadas a consultoria de imagem de moda, pautando identidades e gênero.