Conheça Alice Agnes, participante de Born to Fashion

Nome: Alice Agnes

Cidade: São Carlos, SP

Idade: 23 anos

Instagram: @alice.agness

Nascida em Pirassununga, interior de São Paulo, e filha de um pedreiro de uma artesã, Alice Agnes despertou desde pequena seu gosto pela moda e a arte. Incentivada pela mãe, que sempre a presenteava com giz de cera e caderninhos sem pauta, Alice já desenhava croquis, criava em seu imaginário e em seus cadernos peças de roupas e sapatos que achava que nunca poderia usar. Projetava-se em cada traço, cor, curva, pose, quase que em uma lógica de poder existir, nem que fosse numa folha de caderno.

Quando adolescente posou algumas vezes e desfilou para amigos que estudavam moda e fotografia. Por falta de informações sobre o tema, só aos 15 anos entendeu sua identidade de gênero. Junto com o alívio veio o medo, sabia que não teria aprovação dos pais. Começou então uma terapia hormonal escondida e sozinha, atacando de "girlboss" já nessa fase da vida.

Por ser de família humilde, tinha o hábito de frequentar bazares beneficentes, sempre com um olhar afiado para os garimpos. O interesse gerado por seu estilo "diferentona" fez com que Agnes começasse a trabalhar com curadoria e customização de peças, criando seu primeiro brechó online. Após uma ruptura familiar logo após o ensino médio, teve que sair de casa.

Foi acolhida por amigas na cidade de São Carlos - SP, onde conheceu pessoas que mudariam sua vida. Em 2018 ingressou no curso bacharelado em Tradução e Interpretação em Libras - Língua Portuguesa na Universidade Federal de São Carlos UFScar. Desde então leva a vida de universitária, enquanto sonha em seguir na trilha da moda.