Conheça Joanna Almeidda, participante de Born to Fashion

Nome: Joanna Almeidda

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 24 anos

Instagram: @joannaalmeidda

A modelo Joanna Almeida é natural de Recife, mas passou a infância e pré-adolescência com seus avós na cidade de Cachoeirinha, no interior pernambucano. Filha de uma zeladora e um pai ausente, sua paixão pela moda veio desde criança, quando se imaginava desfilando nas roupas que ela mesma desenhava. Aos 10 anos perdeu seu avô. Um ano depois, resolveu ir para a grande São Paulo morar com sua mãe biológica.

Joanna nunca se viu representada na moda: não via nas passarelas meninas trans que não tivessem aquele padrão de beleza cisgênero. Com o tempo, foi deixando de lado o sonho de ser modelo, mas jamais o de estar naquele universo que tanto a fascinava. Foi assim que, ao tentar a carreira de estilista, Joanna caiu de paraquedas como modelo no universo fashion.

Tudo começou com uma fotógrafa, mãe de uma aluna do seu antigo colégio. A artista viu Joanna numa festa, gostou de seu perfil e a convidou para modelar. O episódio se repetiu algumas vezes, e foi a partir da curiosidade de fotógrafos por ela que Joanna entendeu: podia sim ser modelo.

Em seu primeiro e único casting para a Casa de Criadores, foi escolhida por três de quatro estilistas, sendo um deles Fernando Cozendey. Joanna não pode dar prosseguimento ao processo, mas meses depois foi convidada a desfilar novamente pelas marcas Fernando Cozendey e Kengá. Acabou desfilando com Fernando, cujo trabalho Joanna sempre admirou. Ao final do desfile, ouviu do estilista: "você sabia que meu sonho era colocar você pra desfilar pra mim né?". Joanna diz guardar aquela frase consigo sempre, para se lembrar toda vez que ela merece estar ali como qualquer outra modelo. E desde então desfila sempre para Cozendey. Passou a ser conhecida também por outros estilistas, seja pelos desfiles nas passarelas ou por meio de redes sociais.

Além de modelo, Joanna é corredora iniciante associada a duas grandes marcas, onde participa de grupos de corrida e eventos com outros corredores e celebridades. Seu grande sonho, no entanto, ainda é fazer parte de uma agência onde acreditem no seu trabalho como modelo independente dela ter uma aparência cisgênera ou não.

Joanna sonha com passarelas nacionais e internacionais, e com photoshoots para grandes marcas e revistas. O Born to Fashion pode ser sua grande chance.