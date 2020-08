Conheça Bárbara Britto, participante de Born to Fashion

Nome: Bárbara Brito

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 23 anos

Instagram: @flordepetroleo_

Bárbara Britto nasceu em São José dos Campos, SP. Foi criada pela avó materna, seus pais eram muito jovens e sua mãe dependente química. Com o falecimento da avó, Bárbara teve que morar com o pai, na época um pastor recém-convertido. Desde criança sonhava com as passarelas. Em sua cidade natal fez curso de modelo e tentou entrar numa agência, a mesma em que seu pai era modelo na juventude. Mas para ser aceita, Bárbara tinha que ser homem. Foi quando saiu de casa, em 2018. A meta era tentar a vida em São Paulo já que, nascida em uma família tradicional cristã, não podia ser ela mesma em sua cidade natal.

Depois de muitas dificuldades na cidade grande, Bárbara começou a construir seu espaço enquanto artista na cidade grande.

Atua como performer no MEXA, um coletivo com ações que transitam entre a arte e a política, assumindo lugares de fala e de falha de conceitos que procuram enquadrar corpos e estéticas. O coletivo é formado por pessoas em situação de vulnerabilidade, em situação de rua e por membros da comunidade LGBTQi+ que, a partir de derivas, performances, escritas e protestos, criam obras limítrofes, que não se encaixam em categorias precisas.

O coletivo já se apresentou em espaços como Esponja, Casa do Povo, Pinacoteca e galeria Jaqueline Martins, além de ter participado de mostras como a VERBO, realizada pela Galeria Vermelho, e a 11ª Bienal Sesc de Dança. Em 2019, recebeu o Prêmio Denilto Gomes de Dança na categoria Olhares para Estéticas Negras. Em 2019 Bárbara foi destaque pela sua performance nas revistas de arte Artreview (Londres) e Terremoto (Mexico) como militante da arte.

Hoje, realiza ações para casas de acolhidas do público LGBTQI+. Em 2020 está fazendo uma ação na qual arrecada alimentos, presentes pedidos, comida, dinheiro e produtos de higiene para a Casa Florescer, centro de acolhida especial para mulheres trans e travestis, um dos lugares onde ela morou na sua chegada em São Paulo.

Bárbara em 2019 desfilou no seu primeiro SPFW para marca AO e fez campanhas para algumas marcas pequenas de São Paulo. Seu maior trabalho como modelo até hoje foi o programa Born to Fashion, sua grande aposta para entrar de vez no mundo da moda e conseguir trabalhar com uma agência grande no mercado.