Conheça Giorgia Narciso, participante de Born to Fashion

Nome: Giorgia Narciso

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 24 anos

Instagram: @jiorgette

Giorgia Narciso nasceu em 1996. Filha de migrantes, pai nordestino e mãe sulista, teve sua trajetória marcada por mudanças - só de escolas, foram 13. Viveu a maior parte da vida entre as favelas e subúrbios do Rio de Janeiro.

Foi expulsa de casa definitivamente após iniciar sua transição de gênero aos 20 anos.

No mesmo período entrou na agência Jacaré, que tem como propósito colocar pessoas das periferias do Rio no mercado de moda. Foi assim que Giorgia começou a trabalhar como modelo.

Graduanda em Artes Visuais pela Escola de Belas Artes da UFRJ, integra a cooperativa de serigrafia Fudida Silk; uma intersecção entre moda e arte. Já participou de exposições e oficinas em espaços como Instituto Tomie Ohtake, Museu Hélio Oiticica, Galeria Oriente, Galeria Península, entre outros.

Trabalhou para marcas como Heloisa Faria, Fernando Cozendey, Redley, entre outros. Foi curadora nos festivais de roteiro ROTA e FRAPA. Entre seus sonhos estão conhecer o mundo todo, aprender a falar mais de cinco idiomas; ter um roteiro próprio transformado em filme, publicar livros, ser modelo internacional e atriz de cinema e ser, no mínimo, relevante para a construção de um mundo que aceite e respeite a dignidade de vida de pessoas trans.