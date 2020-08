Conheça Natt Maat, participante de Born to Fashion

Nome: Natt Maat

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 27 anos

Instagram: @nattmaat

Natt Maat se descobriu multiartista em seu quarto no Guarujá, quando se dedicou a produzir sozinha seus sons com equipamentos precários. Em 3 anos conseguiu criar o EP "Transtorno", lançado em 2017 nas plataformas digitais. É assim que Natt Maat surge nas entrelinhas do cenário musical brasileira, uma das travestis pioneiras do Rap Nacional.

Além de rapper e beatmaker, Natt Maat é atriz comediante e modelo, uma "multi-artista da ilha de Guarujá para o universo", como se intitula. É autora, cantora, compositora e produtora de vários projetos musicais incluindo singles como "Caracas", "Nattural", "Quero", "Pretrava", "Techno Trava Pop", "Não me pede pra parar", "Cada Ser", "Quarentran$", além das músicas de seu EP TransTorno, "Transfobia", "Movimento", "Legalize", "Brinde ao meu passado" e "Vida Certa".

Cantou na Semana Internacional de Música de São Paulo, Festival de Inverno de Garanhuns, Virada Cultural de São Paulo, SP na Rua, Festival Não Vai Ter Coca, Semana de Cultura Caiçara, entre outros. Já dividiu palcos com grandes nomes como As Bahias e a Cozinha Mineira, Brisa Flow, Preta Rara, Linn da Quebrada, Tássia Reis e muitas outras.

Como atriz, participou de filmes como Perifericú, na região central de São Paulo, e Heterofobia, em Santos. Como modelo, posou para a Fearless Magazine no editorial Supernova e para Adriana Chiari Magazine, uma revista de Londres, onde falou sobre Transfobias e sua arte.

Do começo em pequenos espaços no litoral Paulista, Natt Maat sobe para a capital com grandes sonhos. O principal: viver da sua arte fora da marginalidade ou da imposição da prostituição.