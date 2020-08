Conheça Luna Ventura, participante de Born to Fashion

Nome: Luna Ventura

Cidade: Contagem, Minas Gerais

Idade: 25 anos

Instagram: @lunaventurac

Questionando os lugares de corpo impostos pelo ballet clássico e apoiada às ideias psicanalíticas de Lacan sobre gênero, a artista usou de seu processo de transição como objeto de análise e estudo.

Em parceria a outros artistas da cidade de Belo Horizonte, realizou projetos de circulação em performance no interior do estado de Minas Gerais com o coletivo Antes do Corpo, aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura. O projeto culminou na produção do filme "Rosa" (dirigido por Tiago Tereza, produzido pela Tandera Filmes), no qual Luna foi atriz protagonista.

Luna se considera artista multilinguagem do corpo. Já expôs em BH obras de fotografia, performance, espetáculo de dança e cenas curtas. Militante pelos direitos da comunidade trans e travesti, Luna também levanta bandeiras políticas pautando a naturalização das corporalidades T. Em 2020, tornou-se a representante do Estado de Minas Gerais para o concurso Miss Beleza T Brasil.