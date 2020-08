Conheça Lana Santucci, participante de Born to Fashion

Nome: Lana Santucci

Cidade: São Paulo, SP

Idade: 24 anos

Instagram: @lanamsantucci

Lana Santucci é natural de São Paulo capital. Sua mãe faz doces húngaros e seu pai trabalha com Direito. Seus avós maternos fugiram da Hungria na Segunda Guerra Mundial, aportando no Brasil em busca de melhores condições de vida. Foi escoteira de um grupo desde pequena e também dançou dança folclórica húngara, onde aprendeu o idioma.

A escola foi um período muito turbulento em sua vida por conta do bullying e da agressão física e psicológica que sofria. Por isso, Lana construiu uma personalidade forte e assertiva. Descobriu sua sexualidade por volta de 16 anos, quando percebeu que gostava de garotos. Mais tarde, aos 20 anos, entendeu enquanto Mulher Trans. Após uma resistência inicial, recebeu total apoio familiar para realizar a transição de gênero.

Sempre quis trabalhar com Moda. Como nutria dois grandes sonhos, o de ser modelo e o de ser cantora, decidiu estudar moda. Se formou em Negócios da Moda (Fashion Business) pela Universidade Anhembi Morumbi. Frente a dificuldade de ingressar no mercado sendo Trans, Lana encontrou no mundo dos Games um meio alternativo de trabalho. Gamer desde muito pequena, começou então a fazer Stream (live) de jogos.

Foi como Youtuber que Lana aprendeu a trabalhar com o público e se tornou quem é hoje, uma pessoa carismática e divertida, sempre pronta para fazer alguém rir.