Conheça Cecília Gama, participante de Born to Fashion

Nome: Cecília Gama

Cidade: Itabuna, Bahia

Idade: 20 anos

Instagram: @cecigamas

Cecília Gama dos Santos é natural de Valença mas foi criada no Município de Corte de Pedra, baixo sul do interior da Bahia. Filha de uma técnica de enfermagem e um açougueiro, criada pelos avós boa parte da sua infância, se mudou para Itabuna (BA) aos dez anos de idade para viver com a mãe.

Apaixonada por pelo mundo da moda, sempre sonhou em trabalhar nessa área, mas nunca achou que isso seria possível. Aos 17 anos ingressou na faculdade UNIME de Itabuna para cursar psicologia com uma bolsa de 100% dada pelo Prouni. Cecília descreve que estar na faculdade foi um dos momentos mais importantes da sua vida. Aos 18 anos começou seu processo de transição, um processo o qual sempre teve medo. A coragem para tomar a decisão, no entanto, veio após momentos de grande disforia com sua imagem anterior.

Cecília fala que apesar das dificuldades e problemas diários, essa foi a melhor decisão de sua vida. Sua relação com a família ainda está sendo um processo de reaproximação, já que eles nunca foram muito receptivos com essa mudança, principalmente sua mãe. Com a entrada no Born to Fashion, Cecília mudou-se para Belo Horizonte, onde mora com Luna Ventura, outra integrante do reality, e guarda o sonho de ser uma grande top model.