Kylie Jenner estampa capa da Vogue Hong Kong com vestido de latex

Greg Swales

"Kylie Jenner é a capa da Vogue Hong Kong de agosto", disse a Vogue Hong Kong no Instagram. "Com apenas 22 anos, a marca de maquiagem dela, Kylie Cosmetics, atingiu grande sucesso. Além disso, ela também se engajou em outras causas, como pagar cirurgias para crianças que nasceram com lábio leporino através da organização Smile Train".

Em junho, a estrela de quase 23 anos apareceu em outra capa da Vogue com sua filha, Stormi Webster. Na verdade, o ensaio em conjunto para a Vogue Czechoslovakia - que foi feito com um iPhone - foi o primeiro ensaio da mãe junto com a filha.

"Eu amo tanto esse bebê que quero explodir de amor", disse ela na época. "Às vezes só de olhar pra ela eu choro sabendo que ela nunca mais vai ser pequena desse jeito. Quem imaginava que algo tão pequeno era capaz de dominar todo o meu coração. Deus acertou em cheio com você, Stormi". Lindas!