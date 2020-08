Katy Perry reflete sobre a primeira gravidez e revela: "Foi planejada"

Katy Perry está amando sua jornada da primeira gravidez! Em entrevista ao The Sunday Times, Katy falou sobre a gestação e a vida após o nascimento da filha, do seu relacionamento com Orlando Bloom.

"Eu me sinto muito bem. Amo meu corpo e tenho orgulho disso", disse a cantora de 35 anos. "Eu tive momentos extremamente altos e baixos e ouvi dizer que ter filho é o melhor presente de todos, então estou pronta para assumir esse papel e receber o amor incondicional que tive dificuldades de receber anos atrás".

"Passei por uma jornada emocional e me sinto balanceada. E eu deveria me sentir balanceada porque estou com 83 quilos!", brincou ela.

Em Março, Katy anunciou que estava grávida de Orlando. O casal, então, revelou o sexo do bebê em Abril, confirmando que teria uma menina. Como os fãs sabem, o ator já é pai de Flynn, de 9 anos, do antigo casamento com Miranda Kerr.

"Eu fui realmente específica sobre este ano. Eu disse ao meu empresário, ‘Vou engravidar, quero ter um bebê, tenho um ótimo candidato, finalmente, e quero divulgar este álbum'. Foi planejada. Fomos ao Egito em outubro, no meu aniversário, e decidimos. Sempre gostei muito do jeito que ele é com Flynn e acho que a minha natureza primordial foi como ‘Sim, vai'".