Larissa Manoela rebate após ser criticada por coleção de bonecas

Larissa Manoela decidiu se pronunciar após ser duramente criticada nas redes sociais. Lari postou uma foto com sua coleção de bonecas no final de semana e recebeu críticas dos haters.

No domingo, 2, a atriz de 19 anos compartilhou um clique no Instagram em que aparece na sua cama e com as bonecas da Disney ao fundo.

E após receber diversos comentários negativos, ela, que assinou contrato com a Globo, foi ao Twitter e desabafou sobre o assunto.

"O povo implica até com a minha coleção de bonecas que tá no meu quarto?? É sério isso, Brasil??", iniciou a estrela na rede social. "Eu hein, deixem minhas bonecas em paz decorando meu quarto".