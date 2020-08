Recomendado para você : Maiara e Fernando Zor trocam mensagens na web após separação

Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor terminaram o namoro aparentemente em paz! Maiara e Fernando trocaram mensagens nas redes sociais e animaram os internautas.

No final de semana, a cantora postou um vídeo no Instagram do qual aparece emocionada antes de um show drive-in com a irmã.

"Queria conseguir explicar... Desculpa os palavrões!", escreveu ela na legenda.

Então, Fernando fez questão de deixar seu comentário.