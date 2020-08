Recomendado para você : Gigi Hadid beija apaixonadamente o "papai" Zayn Malik em clique raro

Gigi Hadid e Zayn Malik estão mais apaixonados que nunca! Prestes a serem papais de primeira viagem, Gigi e Zayn apareceram aos beijos em um foto no Instagram. Como não amar?

Na noite de sexta-feira, 31, a modelo foi à rede social e compartilhou um clique pra lá de romântico com o amado.

E ela não apenas publicou uma imagem rara com amado, mas também confirmou que ele é mesmo o pai de sua primeira filha. "Papai", escreveu a top.

No final de abril, Gigi confirmou a gravidez durante uma aparição virtual no The Tonight Show.

"Obviamente, desejávamos ter anunciado isso em nossos próprios termos, mas estamos muito animados, felizes e agradecidos pelos votos e apoio de todos", disse a loira, dois dias depois dos rumores virem à tona.