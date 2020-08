Recomendado para você : Adele exibe novo visual ao apoiar álbum de Beyoncé, Black Is King

Adele decidiu apoiar Beyoncé de um jeito diferente! No final de semana, Adele fez questão de divulgar o novo álbum visual, Black Is King, de Beyoncé com um visual novo no Instagram.

A BeyHive enlouqueceu quando a cantora lançou seu novo trabalho na Disney+, mais precisamente na sexta-feira, 31. E o álbum não decepcionou, já que mostrou momentos incríveis, mensagens poderosas e, claro, os filhos da estrela.

Naturalmente, Black Is King foi o assunto do final de semana... E não é que a dona do hit Someone Like You vibrou com o lançamento?

"Obrigada, rainha, por sempre nos fazer sentir tão amados por sua arte", disse a estrela britânica, com madeixas e modelito parecidos com os de Bey.