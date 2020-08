Andre Veloso e Mel falam sobre inclusão trans na moda no Festival E! Born To Fashion

O Festival E! Born to Fashion, que aconteceu nesse sábado, 1º, celebrou o lançamento do programa Born to Fashion, no Canal E!, e foi repleto de convidados especiais!

E entre eles, nosso especialista e maquiador André Veloso e a cantora Mel, discutiram sobre a inclusão dos transexuais no mundo da moda, na companhia de nossas apresentadoras Lais Ribeiro e Alice Marcone.

Na conversa, André contou como um profissional da moda pode ser mais inclusivo. "Acho que é o meu papel como profissional de beleza, de moda, como gay assumidamente feliz da vida, eu bateria o pé para fazer que tudo isso fosse minimizado e chegasse em um consenso bacana pra todos os lados".

Ao ser questionada sobre a área da música, Mel revelou: "Estamos muito longe de uma igualdade de acessos", disse ela. "Quem pode ajudar a gente nisso, são os produtores, as grandes gravadores, as pessoas por trás da criação musical, que deem oportunidades, abram seus horizontes e se conectem com a gente".