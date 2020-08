Festival E! Born to Fashion: Mateus Carrilho fala sobre preconceito no meio da música

Neste sábado, 01, durante o Festival E! Born to Fashion, evento de lançamento do programa Born to Fashion, que busca entre mulheres trans o novo rosto da moda, Mateus Carrilho abriu o jogo sobre o preconceito que ele e a antiga Banda Uó, enfrentaram ao longo da carreira.

"A gente começou muito como um sonho de adolescente, ter uma banda e tal, e com o tempo, a gente foi percebendo que o nosso caminho não seria tão fácil como o de um artista cisgênero. Mas a gente continuou da mesma forma, porque eu acho que essa é a nossa missão. Muitos vieram antes da gente e quebraram estigmas, preconceitos para a gente conseguir trazer mais liberdade para a música, mais diversidade", disse

"E hoje, sem dúvida, por mais que a gente tenha muita coisa para construir ainda, hoje a gente já tem um cardápio de artistas variados, ganhando espaços... A Pabllo, por exemplo. Muitos outros artistas ocupando lugares variados que antes a gente não via. Então, apesar do preconceito existir, estamos conseguindo romper essas barreiras".