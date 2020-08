Duda Beat, Mateus Carrilho, Mel e Preta Gil animam o Festival E! Born to Fashion

Neste sábado, 01, sob o comando de Lais Ribeiro e Alice Marcone, Duda Beat, Mateus Carrilho, Mel e Preta Gil animaram o Festival E! Borrn to Fashion, evento que promoveu o lançamento do reality show Born to Fashion, que reúne mulheres trans aspirantes a modelo e vai descobrir o novo rosto da moda brasileira! E enquanto a estreia é só dia 13 de agosto, às 22h, a gente decidiu dar um gostinho do que vem por aí em um evento recheado de gente talentosa, música boa e informação.

Confira o line-up completo, que contou com hits super conhecidos dos artistas:

Mateus Carrilho

Privé

Então Vem

Chega

Motor Acelerado

Mel

Búzios Do Coração

Coração Vagabundo

Duda Beat

Bixinho

Preta Gil

Decote

Sinais De Fogo

Só O Amor