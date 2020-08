Festival Born to Fashion: Duda Beat, Lila Colzani e Herchcovitch refletem sobre moda

Ninguém sabe quando a pandemia vai acabar, mas uma coisa todo mundo sabe: as coisas estão mudando! E com a indústria da moda não é diferente. Neste sábado, durante o Festival E! Born to Fashion, Lila Colzani, especialista do reality Born to Fashion, Alexandre Herchcovitch, convidado especial do programa e Duda Beat, uma das atrações do evento de lançamento do show, trocaram uma ideia sobre como será a moda pós pandemia.

Questionada por Lais Ribeiro, host do programa e do festival, Lila revelou qual o rumo que a moda vai tomar após esse período: "Eu acho um pouco cedo para uma previsão. A moda é um reflexo do nosso tempo, ela segue as grande transformações pelas quais o mundo passa. Se você pegar a Guerra Mundial de exemplo, pós primeira guerra, as mulheres tiveram que assumir postos de trabalho que antes eram dos homens e o figurino delas teve que ser reinventado totalmente. Então, eu acho que as marcas vão precisar prestar atenção nos sinais que a sociedade vai dando em relação ao novo comportamento que ainda vai surgir e diante destes sinais, entender quais caminhos serão seguidos".

Em relação as tendências pós pandemia, Duda opinou: "Não existe regra. Eu acho que moda é para gente se divertir, para gente ser o que é. Não acho justo a gente querer se adequar à moda, a moda que deve se adequar à gente. Eu acho que a pandemia veio para nos mostrar isso, uma nova forma de produzir e consumir".