Mayara Russi apoia movimento contra gordofobia

Chega! Além da @biagremion e do @lorenzomgnbsch , muitas pessoas ficaram MAL com os posts, com as falas, os comentários. O que aconteceu nesse episódio doeu em muita gente. Nesse vídeo temos o depoimento da modelo Bia Gremion e do fotógrafo Lorenzo sobre o comediante que postou fotos do casal e incitou ódio. Com a repercussão do assunto ele criou (e postou recentemente) outros posts gordofóbicos e absurdos, horripilantes, que dão muito gatilho. Convidei a ativista @lxccarvalho pra falar sobre “humor negro” que esse comediante diz praticar e o ator do @portadosfundos , o querido @fabiodelucaa , que diz qual é o limite do humor. No fim você vai sair desse vídeo feliz porque vai entender que não está sozinha, que somos MUITOS! Assiste até o final que é emocionante. Compartilha, faça um barulho, comente, precisamos de você GRITANDO que #GordofobiaNãoÉPiada ! Bora??? NÃO DÁ MAIS! Obrigada a todos que participaram! Unidos temos mais forças! Obs: a @biagremion já está com assessoria jurídica tratando do caso