Charlize Theron tem melhor resposta após filha dizer que ela "precisa de um namorado"

Charlize Theron pode estar solteira, mas isso não significa que ela não esteja em um relacionamento. Em entrevista à Diane von Furstenberg, em episódio do podcast InCharge, Charlize contou o aprendizado que passou à filha após ela dizer que a mãe "precisa de um namorado".

A explicação da atriz surgiu após a estilista revelar: "Também é importante lembrar às mulheres que a relação mais importante na vida é a que elas têm consigo mesmas. Uma vez que você tem isso, qualquer outra relação é uma vantange, não uma obrigação".

"É tão engraçado que você disse isso, porque há dois dias eu estava no carro com minhas duas filhas e a menor disse algo do tipo, 'Você precisa de um namorado'. E eu disse, 'Na verdade, eu não preciso. No momento eu me sinto muito bem', ela disse, 'Mas, sabe o que, mamãe? Acho que você precisa de um namorado, precisa de um relacionamento'. E eu respondi, 'Eu estou em um relacionamento. Em um relacionamento comigo mesma agora'".

Descrevendo a reação de August, de 5 anos, Charlize disse: "Ela ficou com um olhar de alguém que nunca realmente comtemplou aquela possibilidade e eu disse, 'Essa é uma coisa realmente muito importante que vocês devem saber'".