Luísa Sonza sensualiza muito com MC Zaac no clipe de TOMA

Luísa Sonza renovou o lacre musical! Depois da parceria com Vitão, Luísa lançou nesta sexta-feira, 31, o clipe e a música TOMA, com MC Zaac.

Com um cenário pra lá de colorido, o clipe exibe as curvas da musa em uma aula de ginástica pra lá de sexy.

Muito bem produzida, a loira surge com modelitos sensuais, sempre deixando o bumbum à mostra. Além disso, ela também aparece com uma peruca lilás e um look branco elegante e sedutor. Uau!