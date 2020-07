As vezes que Blue Ivy, Rumi e Sir Carter roubaram em cena em Black is King

"O filme esteve em produção durante um ano com um elenco e equipe que representam diversidade e conectividade", afirmou a plataforma de streaming em seu site. "As viagens das famílias negras, ao longo do tempo, são honradas em um conto sobre a jornada transcendente de um jovem rei através de traição, amor e identidade própria. Seus antepassados ajudam a guiá-lo para seu destino e, com os ensinamentos e a orientação de seu pai na infância amorosa, ele ganha as virtudes necessárias para recuperar seu lar e trono. Essas lições atemporais são reveladas e refletidas pelas vozes negras de hoje, agora em seu poder".

Em post no Instagram no mês passado, Beyoncé se referiu a Black is King como um "trabalho de amor" e seu "projeto de paixão".