Participante do MasterChef Junior é diagnosticado com câncer raro

Ben Watkins, participante do MasteChef Junior americano foi diagnosticado com câncer raro. A notícia surge 3 anos após a trágica morte de seus pais.

Os avós do menino, de 13 anos, que apareceu na 6ª temporada do programa da Fox, criou um fundo na internet para arrecadar fundos para seu tratamento. Ben possui histiocitoma fibroso angiomatoide, um tumor de tecidos moles que geralmente ocorre em crianças e adultos jovens. Os entes queridos de Ben dizem que ele é uma das seis pessoas no mundo a receber um diagnóstico tão raro.

Em 2017, seu pai Mike Watkins assassinou sua mãe, Leila Edwards, e se matou em seguida. Uma matéria do Chicago Tribune, revela que os membros da comunidade se uniram em torno de Ben para estabelecer um fundo fiduciário para seu futuro. Foi arrecadado cerca de US$ 30 mil com a campanha #Love4Ben, e é esperado que o número só aumente com o apoio ao seu tratamento médico.