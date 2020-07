Naya Rivera é enterrada em cemitério de Los Angeles

Naya Rivera foi enterrada no cemitério Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, na Califórnia. Segundo certificado de morte publicado pelo The Blast, o corpo de Naya foi velado no dia 24 de julho.

O certificado mostrou a ocupação de Naya como atriz por 32 anos e como confirmado pelo médico legista do Condado de Ventura, um dia após seu corpo ser encontrado, a causa da morte é indicada como afogamento.

A busca pela estrela desaparecida iniciou na quarta-feira, 8 de julho, depois que ela não devolveu um barco alugado dentro do período de três horas. As autoridades encontraram o filho de 4 anos, Josey Dorsey, ileso e usando colete salva-vidas, sozinho em um barco no meio do lago Piru, na Califórnia. Um colete salva-vidas para adultos também foi encontrado no barco. Cinco dias depois, as autoridades confirmaram a morte de Rivera ao encontrar seu corpo no lago.