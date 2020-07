Lais Ribeiro e Alice Marcone participam da coletiva de imprensa virtual de lançamento de Born to Fashion

Laís Ribeiro, Alice Marcone, Lila Colzani e Andre Veloso participaram nesta quinta-feira, 30, da coletiva de imprensa virtual do lançamento de Born to Fashion. O reality show do E! estreia no dia 13 de Agosto, às 22h.

A apresentadora, que reúne diversas capas de revista e desfiles, explicou que se o mundo da moda está aberto.

"Sempre tem espaço para mais", disse ela. "O mundo da moda está mudando, sim, mas a gente poderia acelerar um pouco mais esse processo, né? Mas eu acho que esse programa vai mudar muita coisa, porque foi feito com muito amor!".

A atração mostrará os desafios das mulheres transexuais tentando emplacar na carreira de modelo. Além da top, teremos um time de especialistas que ajudará nossas estrelas a estarem prontas para os obstáculo da profissão.