Os cliques mais deslumbrantes de Lais Ribeiro, de Born to Fashion

Lais Ribeiro promete encantar a todos os telespectadores do nosso novo reality show. Com muito carisma, Lais estará à frente de Born to Fashion!

A atração mostrará os desafios das mulheres transexuais tentando emplacar na carreira de modelo. Além da top, teremos um time de especialistas que ajudará nossas estrelas a estarem prontas para os obstáculo da profissão.

O Born to Fashion estreia no dia 13 de Agosto, às 22h. Além disso, o reality terá um festival com diversas atrações musicais, que acontece neste sábado, 2, em nossas redes sociais. Imperdível!