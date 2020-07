Recomendado para você : Por que colar de Meghan Markle rendeu críticas do Palácio

Meghan Markle, considerada um ícone de estilo, sempre chama atenção com seus looks. Porém, um acessório de Meghan em especial parece ter causado problemas à duquesa!

No livro Finding Freedom: Harry and Meghan and Making a Modern Royal Family, os jornalistas da realeza Omid Scobie e Carolyn Durand, contaram episódio que a ex-atriz de Suits viveu.

Em 2016, quando Meghan ainda estava nos primeiro meses de sua relação com Harry, os fotógrafos a flagraram usando uma joia especial. Tratava-se de um colar, de Maya Brenner, estimado em US$ 240, com as letras "H" e "M". Não somente são as iniciais do casal, como mais tarde a duquesa revelou que chama Harry de "H".