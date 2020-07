Idosos donos de lavanderia montam looks com roupas esquecidas e viralizam

View this post on Instagram

如果今天還是秀娥氣勢贏,那我就會告訴萬吉,說應觀眾要求,必須出一篇秀娥特輯! 前幾天VOGUE的文章說到:「有一種愛叫萬吉和秀娥的愛❤️」,這是什麼愛?其實孫子也不知道,但當有人把整套好看的西裝送洗未取,拿來給兩人穿上,就算這次沒有相視而笑,就算衣服來自不同主人,也還是會覺得是情侶裝,這應該就是愛吧? 👴🏼萬吉(身長160) 成套西裝:至少20年以上未取成套雙排扣白西裝 內搭:8年以上未取布達佩斯紀念T(已找到新主人) 腰帶:萬吉的領帶 👵🏼秀娥(身長155) 成套西裝:至少15年以上未取全套卡其西裝 內搭:3年未取白t恤 💡溫馨提醒|洗衣服請記得拿、認同請分享❤️ These old clothes have been abandoned by customers at the laundry for years. Owners of the laundry store, Wanji and Sho-Er who are over 80 years old. Grandson just can't bear to see them overwhelmed with bore everyday. So, ask them to reinterpret fashion, hoping to let everyone know that age is not a barrier to have fun in fashion and even old clothings can transformed into trendy outfits! 💡A friendly reminder|Don’t forget to pick up your laundry. #有一種愛叫萬吉和秀娥的愛 #萬秀洗衣店 #Wantshow #wantshowasyoung #grandparents - - - #mixandmatch #clothes #ootd #wiw #instafashion #style #fashion #couple #夫婦 #80代 #grandma #grandpa #dappei @dappei_tw #juksyootd @mixfitmag_snap #cool_ootd #plainme_snap #plainme_life #femmefuture @nataliadornellas @irdailystyle @styleshare_kr #classyvision #vintage #古着 #コーディネート #love