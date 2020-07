Recomendado para você : Conheça Watchmen, série com 26 nomeações ao Emmy 2020

Watchmen precisa entrar no topo da sua lista de "séries para maratonar" agora mesmo! E o fato de Watchmen ter recebido nada menos que 26 nomeações ao Emmy Awards 2020 é apenas um dos nossos motivos.

Como os fãs das telinhas bem sabem, a Television Academy divulgou na terça-feira, 28, os nomeados ao Emmy deste ano. E a série em questão liderou a lista com várias indicações, superando até mesmo as queridinhas The Handmaid's Tale e The Marvelous Mrs. Maisel.

"Nada tem fim... Parabéns ao elenco e à equipe de #Watchmen pelas 26 indicações ao #Emmy, a maior de qualquer programa", escreveu a conta oficial do show no Twitter. Amamos!

Mas apesar de muito aclamada, Watchmen é uma série nova e um mistério para os telespectadores. E do que se trata?