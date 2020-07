Recomendado para você : Bianca Andrade deixa hospital após ser internada com amigdalite

Bianca Andrade recebeu alta nesta quinta-feira, 30, após ser internada em um hospital de São Paulo. Bianca, que revelou ser pansexual, deu entrada no Albert Einstein com muita dor de garganta e foi diagnosticada com amigdalite.

A influenciadora digital, conhecida como Boca Rosa, fez uma série de exames, desde segunda-feira, 27, e já passa bem. "Ela está ótima", disse a assessoria de imprensa à Quem.

Em seu Instagram, onde possui mais de 12 milhões de seguidores, a estrela explicou sua situação com uma selfie e um texto.

"Oi, minha rosa. Passando pra te avisar que eu estou bem, tá?", iniciou ela. "O corpinho não é máquina e mesmo se fosse, uma hora a gente precisa parar para dar uma ajeitada rs. Já já estou de volta felizona e cheia dos mkt/conteúdos aleatórios/necessários para vocês, tá? Como diz aquela filósofa, follow the baile".