Os Simpsons previram nota de 200 reais em 2014

Que o desenho Os Simpsons é mestre em fazer previsões, disso a gente já sabe, né? E após mostrar a derrota do Brasil por 7x1 contra a Alemanha na Copa do Mundo, o desenho antecipou mais um acontecimento no País!

Nessa quarta-feira, 29, o Conselho Monetário Nacional anunciou a criação da cédula de 200 reais, causando alvoroço nas redes sociais. A nova cédula entrará em circulação no final de agosto, totalizando 450 milhões de novas notas em 2020.

E entre os posts, vários internautas relembraram que Os Simpsons já tinham previsto a nota com novo valor.

No 16º episódio da 25ª temporada, de 2014, Homer é árbitro da Copa do Mundo, no Brasil, e recebe um suborno: uma mala cheia de notas de 200 reais. Mas gente!