Anitta e Neymar vão se encontrar em Paris, diz jornal

Anitta, que está curtindo dias na Croácia, já escolheu seu próximo destino. Segundo o jornal Extra, Anitta vai para Paris, onde se encontrará com Neymar.

O veículo afirma que a cantora de Paradinha ficará 14 dias na Croácia, seguindo as normas devido à pandemia do coronvírus, e seguirá para a capital francesa para ficar na companhia do craque e de outros amigos.

Recentemente, a estrela chamou atenção do público por curtir dos dias de férias ao lado de um suposto affair, o francês e artista plástico Lucas Omulek.