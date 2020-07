Conheça Marina Matheus, apresentadora do Transvocabulary, de Born To Fashion

View this post on Instagram

Neste domingo (17/05) saem os dois episódios que eu participei da série Unidade Básica, pra @universaltvbr Um prazer imenso de ter contracenado com @borghi.renato , esse monstro do teatro brasileiro, sendo filha dele na série! Uma aula!! Com ele e com tantes outres presentes nesse trabalho tão sensível, que curiosamente estreia sua segunda temporada durante a pandemia do Covid-19. Como é valioso podermos falar do SUS nesse momento insano! Falar das humanidades todas que trabalham na saúde e as que merecem atendimento digno. . Acompanhem! Neste domingo às 23h, dois episódios seguidos relatando entre tantas coisas a relação de um pai extremamente pobre e com uma doença terminal com a sua filha travesty . Direção: @carolinefioratti e @cacociocler Criação: @anapetta @helenapetta e @newtoncannito Produção de elenco: @tosiale Uma produção @gullaneentretenimento