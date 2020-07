Kim Kardashian volta para casa após encontro emocionante com Kanye West

Kim Kardashian voltou para sua casa em Los Angeles após visitar Kanye West em Wyoming. Kim retornou na terça-feira, 28, após uma curta viagem para a cidade onde Kanye está atualmente.

Uma fonte do E! News revelou que a estrela de Keeping Up With the Kardashians chegou em casa sem o marido, que permaneceu no rancho da família. A estrela visitou o marido no domingo, 26.

Durante a visita, o casal foi visto passeando juntos, o que, segundo o informante, foi "muito emocionante". O encontro ocorreu logo após o rapper se desculpar publicamente com sua esposa pelos seus últimos tweets polêmicos, incluindo um do qual ele disse que gostaria de se divorciar há dois anos.

"Eu gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por tornar público algo que era um assunto privado", escreveu ele no Twitter. "Eu não a protegi assim como ela tem me protegido".

"Para Kim eu quero dizer que eu sei que te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá por mim", acrescentou.