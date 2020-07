Por dentro dos primeiros dias de Sophie Turner e Joe Jonas com a filha

Sophie Turner e Joe Jonas já estão se estabelecendo em seus novos papeis como papais de primeira viagem! Como os fãs bem sabem, Sophie deu à luz primeira filha com Joe na semana passada.

Representantes do casal confirmaram ao E! News que Sophie e Joe "têm o prazer de anunciar o nascimento de seu bebê" e, de acordo com o TMZ, os dois deram as boas-vindas a uma menina chamada Willa no dia 22 de Julho.

Agora, a eterna atriz de Game of Thrones e o cantor estão em casa e passam o tempo todo com o seu novo bebê.

"Eles estão em casa e se estabelecendo", disse uma fonte ao E! News. "Joe é muito ativo e envolvido. Ele quer fazer tudo o que pode, adora estar com a bebê e ajudar Sophie".

O informante contou ainda que Joe e Sophie estão "tão empolgados por serem pais", que eles até mesmo "enviaram mensagens de texto para amigos e os convidaram para o FaceTime a fim de exibi-la".

"Todo mundo está muito empolgado com eles", acrescentou a fonte.