Pai de Saulo Poncio chama neto de burro e gera polêmica na web

"Tá passando direitinho no pão?", perguntou Marcio. "Sim", disse o neto.

"Cara mas tu passa direitinho... espalha isso aí burro", disse o avô. "Você tem que espalhar no pão cara. Tira a faca da boca, moleque".

No perfil do Instagram Treta dos Poncios, que publicou o vídeo, diversos usuários da rede criticaram a atitude do pastor. "Quanta falta de respeito, meu Deus! Nem de brincadeira eu chamo minha filha de burra ou qualquer outra coisa. Por uma questão de exemplo e respeito".

Já outros defenderam Poncio. "Achei que foi dito em tom de brincadeira, e sabemos que é", disse outra internauta.