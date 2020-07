Kim Kardashian é flagrada com Kanye West no Wyoming

Kim Kardashian e Kanye West foram vistos juntos pela primeira vez desde os polêmicos tweets do rapper. Kim visitou Kanye em seu rancho nessa segunda-feira, 27.

Em fotos obtidas pelo TMZ, o casal é visto dirigindo pelo Wyoming. Uma fonte do E! News disse que tudo foi "ficou muito emocional".

A interação do casal acontece dois dias após o cantor pedir desculpas à esposa através do Twitter.

"Eu gostaria de me desculpar com minha esposa Kim por tornar público algo que era um assunto privado", escreveu o dono da Yeezy no Twitter. "Eu não a protegi assim como ela tem me protegido".

"Para Kim eu quero dizer que eu sei que eu te machuquei. Por favor, me perdoe. Obrigado por sempre estar lá por mim", finalizou.

Segundo uma fonte, Kanye, que tem sido aberto sobre suas lutas com a saúde mental e diagnóstico de transtorno bipolar, procurou Kim recentemente para aprofundar a conversa em particular.