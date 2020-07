Recomendado para você : Sandra Bullock comemora aniversário com distanciamento social

Feliz aniversário, Sandra Bullock!

A atriz fez 56 anos nesse domingo, 26 de julho, e celebrou com algumas de suas amigas famosas, incluindo Jennifer Aniston, Sarah Paulson e Holland Taylor. A estrela de Friends publicou uma foto das estrelas juntas, com alguns metros de distancia entre elas e de máscaras. Arrasaram!

"Celebrando a nossa amiga com uma ditância segura e muito amor", disse a atriz de 51 anos. "Feliz aniversário, Sandra! Nós te amamos!".

Bullock e Aniston são amigas há um bom tempo. Durante uma entrevista com a revista Interview, as duas lembraram como elas se conheceram em uma festa pós-Globo de Ouro, há alguns anos. Elas foram apresentadas por Tate Donovan, com quem as duas chegaram a namorar em momentos diferentes dos anos 90. Elas disseram que se encontraram de novo em um casamento.

"Eu te mandei um shot e lembro de você me mandar alguns também", disse Bullock para Aniston em uma entrevista. "E se eu não me engano, essa foi a primeira vez que eu passei mal de beber com você".

E assim elas se tornaram melhores amigas.