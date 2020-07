Recomendado para você : Giovanna Ewbank diz que Zyan é igual a Gagliasso: "Pezinho é da mamãe"

Giovanna Ewbank divertiu os fãs – e o marido! – ao postar uma, digamos, nova foto do pequeno Zyan. No domingo, 26, Gio mostrou o pezinho do filho e disse que é parecido com o dela, no Instagram. Own!

A atriz exibe o pezinho do recém-nascido e, na legenda, mandou um recado para Bruno Gagliasso na rede social.

"O pezinho é o da mamãe... e não me venha dizer não @brunogagliasso rsrsrs", escreveu ela, que teve a resposta do ator.

"Pelo menos o pezinho, né, mamãe!?!? Kkkkk... TE AMO", disse ele. Fofos!